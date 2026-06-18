दो देशों के दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने पेरिस में आयोजित विवाटेक समिट में हिस्सा लिया. उन्होंने भारत के UPI की तारीफ की और कहा कि फ्रांस के एफिल टॉवर और पेरिस एयरपोर्ट पर भी UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दुनिया के रियल टाइम डिटिजल पेमेट का आधा हिस्सा आज भारत में हो रहा है. अब आप फ्रांस में एफिल टॉवर और पेरिस एयरपोर्ट पर भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं.

उन्होंने भारत के टैलेंट पुल की भी तारीफ की और कहा कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नियमों को आसान बना रही है. भारत में सबसे सस्ता डेटा और कम लागत वाली ग्रीन एनर्जी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत के स्टार्टअप बड़ा बदलाव लाएंगे. पीएम मोदी ने भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.