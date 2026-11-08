पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की बधाई, बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ मनाएंगे दिवाली

देश में प्रकाश पर्व दीवावली मनाई जा रही है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. X पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि कि दीपावली पर वे छतीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं. उन्होंने लिखा, मैं अपने बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए बस्तर जा रहा हूं. यह वह क्षेत्र है जहां कभी नक्सलवाद का बोलबाला था और अब विकास फल-फूल रहा है. पीएम मोदी ने आगे लिखा, मैं अपने बहादुर सुरक्षा कर्मियों को उनके बलिदान, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण के लिए सलाम करने जा रहा हूं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दीं. पांच दिन का दिवाली सेलिब्रेशन 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू हुआ, जिसके बाद 7 नवंबर को छोटी दिवाली थी. मुख्य त्योहार और लक्ष्मी पूजा आज होगी, इसके बाद 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 10 नवंबर को भाई दूज होगी.