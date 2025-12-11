भारत और इटली के रिश्ते एक नए मोड़ पर हैं. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रोम आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है और पीएम मोदी ने यह निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है. दिल्ली पहुंचे इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की. इटली के नेताओं ने खुलासा करते हुए कहा अपने प्रधानमंत्री की ओर से हमने प्रधानमंत्री मोदी को इटली आने के लिए आमंत्रित किया है और जवाब हां मिला है. 2026 में वो हमारे देश में होंगे.

तजानी ने पीएम के साथ हुई इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक बताया. दोनों पक्षों ने भारत–इटली के मजबूत संबंधों, इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर आगे की रणनीति पर चर्चा की.