ETV Bharat / Videos

PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता, Su-57 फाइटर जेट पर डील संभव; भेंट की 'तिरुक्कुरल'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई. करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें तमिल वेद कही जाने वाली प्रसिद्ध रचना 'तिरुक्कुरल' का रूसी अनुवाद भेंट किया.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में व्यापार, परमाणु ऊर्जा और रोजगार के अलावा रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील होने की संभावना है. भारत, रूस से रडार की पकड़ में न आने वाला एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई-57 (Su-57) खरीद सकता है. इसके साथ ही S-400 की बाकी खेप और ब्रह्मोस-NG जैसे रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी अहम चर्चा हुई. इसके अलावा 2030 तक दोनों देशों का कारोबार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर भी बात हुई.

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई. करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें तमिल वेद कही जाने वाली प्रसिद्ध रचना 'तिरुक्कुरल' का रूसी अनुवाद भेंट किया.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में व्यापार, परमाणु ऊर्जा और रोजगार के अलावा रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील होने की संभावना है. भारत, रूस से रडार की पकड़ में न आने वाला एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई-57 (Su-57) खरीद सकता है. इसके साथ ही S-400 की बाकी खेप और ब्रह्मोस-NG जैसे रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी अहम चर्चा हुई. इसके अलावा 2030 तक दोनों देशों का कारोबार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर भी बात हुई.

For All Latest Updates

TAGGED:

BRICS SUMMIT DELHI
SU 57 FIGHTER JET
THIRUKKURAL GIFT
INDIA RUSSIA RELATIONS
PM MODI PUTIN MEETING

संबंधित ख़बरें

ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान ?

इंडोनेशिया से ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान, कौन कर रहा तस्करी?

September 11, 2026 at 10:42 PM IST
सऊदी का हूती कब्जे वाले मोखा शहर पर हवाई हमला

सऊदी अरब का यमन में हूती कब्जे वाले मोखा शहर पर हवाई हमला, बाब अल मंदेब में एक द्वीप पर हूती विद्रोहियों ने किया कब्जा

September 11, 2026 at 10:30 PM IST
नेपाल बाढ़ त्रासदी

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद शुरुआती पुनर्निर्माण लागत करीब पौने पांच अरब डॉलर का अनुमान

September 11, 2026 at 9:43 PM IST
मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध

रूस की बेटी ने मॉस्को से वीडियो कॉल पर किया पिता का श्राद्ध, 5 घंटे तक काशी के पुरोहितों के साथ किया मंत्र जाप

September 11, 2026 at 9:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.