PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता, Su-57 फाइटर जेट पर डील संभव; भेंट की 'तिरुक्कुरल'

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई. करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें तमिल वेद कही जाने वाली प्रसिद्ध रचना 'तिरुक्कुरल' का रूसी अनुवाद भेंट किया.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में व्यापार, परमाणु ऊर्जा और रोजगार के अलावा रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील होने की संभावना है. भारत, रूस से रडार की पकड़ में न आने वाला एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई-57 (Su-57) खरीद सकता है. इसके साथ ही S-400 की बाकी खेप और ब्रह्मोस-NG जैसे रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी अहम चर्चा हुई. इसके अलावा 2030 तक दोनों देशों का कारोबार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर भी बात हुई.