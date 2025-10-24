ETV Bharat / Videos

कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे पीएम मोदी ,परिजनों से की मुलाकात, आज से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज LIVE - PM MODI SAMASTIPURE LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. वह बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं.पीएम मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. समस्तीपुर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां से वह बिहार के दो बार सीएम रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां कर्पूरी  कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की .PM मोदी यहां दूधपुरा में जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोटिंग अपील करेंगे.

मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. वह बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं.पीएम मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. समस्तीपुर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां से वह बिहार के दो बार सीएम रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां कर्पूरी  कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की .PM मोदी यहां दूधपुरा में जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोटिंग अपील करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI LIVE
PM MODI VISITS KARPOORI GRAM
PM GIVE TRIBUTE TO FORMER BIHAR CM
PM MODI ELECTION CAMPAIGN
PM MODI SAMASTIPURE LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PURNEA ELECTION EXPRESS

जनता किसे देगी जीत का आशीर्वाद.. किसके सिर सजेगा ताज.. पूर्णिया पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस

October 23, 2025 at 2:58 PM IST
Bihar Election 2025

मुजफ्फरपुर में एनडीए या महागठबंधन, किसका होगा कब्जा, देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव

October 22, 2025 at 3:50 PM IST
bihar election 2025

NDA या महागठबंधन..अरवल पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस, जानिए क्या कहती है जनता?

October 17, 2025 at 3:37 PM IST
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

क्या फिर से नालंदा में नीतीश कुमार का सिक्का जमेगा या बदलेगा समीकरण? क्या है जनता का मूड देखिए इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 16, 2025 at 3:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.