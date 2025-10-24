मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. वह बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं.पीएम मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. समस्तीपुर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां से वह बिहार के दो बार सीएम रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की .PM मोदी यहां दूधपुरा में जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोटिंग अपील करेंगे.