PM Modi in Rajasthan Live : पीएम मोदी पहुंचे पचपदरा, रिफाइनरी का किया उद्घाटन - पीएम मोदी का राजस्थान दौरा
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 1:21 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं. इस दौरान वह राजस्थान के बालोतरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीककृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया. साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल, जयपुर मेट्रो और कई सौर परियोजनाओं की सौगात दी. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में हाल में भर्ती हुए लगभग 54,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. रिफाइनरी का निर्माण अपने आप में एक विशाल इंजीनियरिंग उपलब्धि है. निर्माण के दौरान लगभग 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई. 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ. करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील लगाया गया. 28 हजार किलोमीटर लंबी केबलिंग की गई. 125 मीटर ऊंचा विशाल कोक डोम बनाया गया. यह परियोजना विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं. इस दौरान वह राजस्थान के बालोतरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीककृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया. साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल, जयपुर मेट्रो और कई सौर परियोजनाओं की सौगात दी. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में हाल में भर्ती हुए लगभग 54,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. रिफाइनरी का निर्माण अपने आप में एक विशाल इंजीनियरिंग उपलब्धि है. निर्माण के दौरान लगभग 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई. 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ. करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील लगाया गया. 28 हजार किलोमीटर लंबी केबलिंग की गई. 125 मीटर ऊंचा विशाल कोक डोम बनाया गया. यह परियोजना विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है.