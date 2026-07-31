संसद के दोनों सदनों से पेपर लीक संशोधन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो जारी किया है. पीएम ने कहा कि पेपर लीक की समस्या दशकों पुरानी है और अब देश की शिक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े सुधार की सख्त जरूरत है.

परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाईपावर टास्क फोर्स का गठन किया है. गौरतलब है कि NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के भारी विरोध और जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.