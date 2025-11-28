ETV Bharat / Videos

भगवान श्रीराम की 77 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण, श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 500 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम - PM UNVEILS 77 FOOT RAM STATUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पीएम मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और ये दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ की तारीफ की.  

पीएम मोदी ने यहां मठ की ओर से बनाए गए 'रामायण थीम पार्क' का भी उद्घाटन किया. उन्होंने स्पेशल पोस्टल स्टैम्प और एक यादगार सिक्का भी जारी किया. दक्षिण गोवा के पर्तगाली स्थित इस मठ के 550 साल पूरे हो चुके हैं. इस अवसर पर यहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. सदियों से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में काम कर रहे इस मठ के परिसर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, जो सहज ही लोगों का ध्यान खींचता है

पीएम मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और ये दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ की तारीफ की.  

पीएम मोदी ने यहां मठ की ओर से बनाए गए 'रामायण थीम पार्क' का भी उद्घाटन किया. उन्होंने स्पेशल पोस्टल स्टैम्प और एक यादगार सिक्का भी जारी किया. दक्षिण गोवा के पर्तगाली स्थित इस मठ के 550 साल पूरे हो चुके हैं. इस अवसर पर यहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. सदियों से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में काम कर रहे इस मठ के परिसर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, जो सहज ही लोगों का ध्यान खींचता है

For All Latest Updates

TAGGED:

श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहां है
PM UNVEILS 77 FOOT RAM STATUE
राम की सबसे ऊंची प्रतिमा
गोवा में पीएम़ मोदी
PM UNVEILS 77 FOOT RAM STATUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Cyclone wreaks havoc in Sri Lanka

श्रीलंका में साइक्लोन से भारी तबाही, श्रीलंका में सेना की गई तैनात, भारत ने भेजी मदद

November 28, 2025 at 10:20 PM IST
हरिद्वार कुंभ मेला 2027: स्नान की तिथियों की घोषणा

हरिद्वार कुंभ मेला 2027: स्नान की तिथियों की घोषणा, जनवरी से अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ में होंगे चार अमृत स्नान

November 28, 2025 at 10:04 PM IST
International Gita Mahotsav 2025

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: हरियाणा पवेलियन में दिखी संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक

November 28, 2025 at 10:03 PM IST
DELHI POLLUTION

दिल्ली की हवा बेहद खराब, लोगों की सांसों पर संकट, बच्चों और सीनियर सिटिजन्स के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति

November 28, 2025 at 8:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.