पीएम मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और ये दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ की तारीफ की.

पीएम मोदी ने यहां मठ की ओर से बनाए गए 'रामायण थीम पार्क' का भी उद्घाटन किया. उन्होंने स्पेशल पोस्टल स्टैम्प और एक यादगार सिक्का भी जारी किया. दक्षिण गोवा के पर्तगाली स्थित इस मठ के 550 साल पूरे हो चुके हैं. इस अवसर पर यहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. सदियों से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में काम कर रहे इस मठ के परिसर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, जो सहज ही लोगों का ध्यान खींचता है