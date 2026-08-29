ETV Bharat / Videos

2 देशों के दौरे पर PM मोदी, SCO समिट में आतंकवाद पर दुनिया को देंगे कड़ा संदेश; जानें पूरा एजेंडा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SCO SUMMIT BISHKEK PM MODI AGENDA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के लिए रवाना हो गए हैं. इस दौरे का मुख्य फोकस बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन पर है. SCO के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के सामने रखेंगे. भारत का मुख्य फोकस सुरक्षा, कनेक्टिविटी और नए अवसरों पर रहेगा.

अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी. इसके अलावा, पीएम लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के लिए रवाना हो गए हैं. इस दौरे का मुख्य फोकस बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन पर है. SCO के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के सामने रखेंगे. भारत का मुख्य फोकस सुरक्षा, कनेक्टिविटी और नए अवसरों पर रहेगा.

अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी. इसके अलावा, पीएम लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCO SUMMIT
UZBEKISTAN VISIT
KYRGYZSTAN VISIT
ANTI TERRORISM
PM MODI

संबंधित ख़बरें

सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशक हम नहीं: पेंगुइन

भारत में सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशक हम नहीं: पेंगुइन

August 28, 2026 at 11:07 PM IST
नेपाल में महाविनाश

नेपाल में महाविनाश की वजह: भूकंप या ग्लेशियर?

August 28, 2026 at 9:46 PM IST
तमिलनाडु में 38 सरकारी कार्यालयों में छापेमारी

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 38 सरकारी कार्यालयों पर छापेमारी, करोड़ों जब्त

August 28, 2026 at 5:29 PM IST
दिल्ली में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़

भारतीय SIM से पाकिस्तान तक जासूसी का नेटवर्क! दिल्ली से दंपती गिरफ्तार, ऐसे खुला पूरा राज

August 28, 2026 at 3:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.