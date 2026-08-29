2 देशों के दौरे पर PM मोदी, SCO समिट में आतंकवाद पर दुनिया को देंगे कड़ा संदेश; जानें पूरा एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के लिए रवाना हो गए हैं. इस दौरे का मुख्य फोकस बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन पर है. SCO के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के सामने रखेंगे. भारत का मुख्य फोकस सुरक्षा, कनेक्टिविटी और नए अवसरों पर रहेगा.

अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी. इसके अलावा, पीएम लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा करेंगे.