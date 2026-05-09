PM नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया. 98 वर्षीय माखनलाल सरकार जनसंघ और भाजपा के शुरुआती कार्यकर्ताओं में शामिल रहे हैं. वह 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुए थे. भाजपा गठन के बाद उन्होंने उत्तर बंगाल में संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई और हजारों सदस्य जोड़े. पीएम मोदी का यह भावुक पल समारोह का सबसे चर्चित दृश्य बन गया. इसी कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.