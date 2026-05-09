ETV Bharat / Videos

शुभेंदु के शपथ मंच पर कौन थे वो बुजुर्ग? जिनके पैर छूकर भावुक हुए PM मोदी - WEST BENGAL ELECTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शुभेंदु के शपथ मंच पर कौन थे वो बुजुर्ग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 6:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया. 98 वर्षीय माखनलाल सरकार जनसंघ और भाजपा के शुरुआती कार्यकर्ताओं में शामिल रहे हैं. वह 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुए थे. भाजपा गठन के बाद उन्होंने उत्तर बंगाल में संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई और हजारों सदस्य जोड़े. पीएम मोदी का यह भावुक पल समारोह का सबसे चर्चित दृश्य बन गया. इसी कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

PM नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया. 98 वर्षीय माखनलाल सरकार जनसंघ और भाजपा के शुरुआती कार्यकर्ताओं में शामिल रहे हैं. वह 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुए थे. भाजपा गठन के बाद उन्होंने उत्तर बंगाल में संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई और हजारों सदस्य जोड़े. पीएम मोदी का यह भावुक पल समारोह का सबसे चर्चित दृश्य बन गया. इसी कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI
MAKHANLAL SARKAR
BJP BENGAL
KOLKATA OATH CEREMONY
WEST BENGAL ELECTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Bikaner gaushala installs coolers for cows

बीकानेर में गायों के लिए AC जैसी व्यवस्था… गौशाला में लगे कूलर-पंखे

May 9, 2026 at 5:54 PM IST
Suvendu Adhikari sworn in as West Bengal CM, first BJP government in West Bengal

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने CM पद की शपथ ली

May 9, 2026 at 4:30 PM IST
Lt General NS Raja Subramani appointed CDS

देश को मिला नया CDS...जनरल अनिल चौहान के बाद अब राजा सुब्रमणि संभालेंगे कमान

May 9, 2026 at 2:10 PM IST
Vice Admiral Krishna Swaminathan appointed Navy Chief, new Indian Navy chief latest news

भारत को मिला नया नेवी चीफ... कृष्णा स्वामीनाथन संभालेंगे कमान

May 9, 2026 at 2:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.