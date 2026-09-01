बिश्केक में पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, पीएम ने कहा- हमें युद्ध को खत्म करने की ओर बढ़ना होगा

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने ऊर्जा आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने पर जोर दिया. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पिछले साल हुई पुतिन की भारत यात्रा की उपलब्धियों का जिक्र किया है और कहा कि साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. पीएम मोदी ने इसी महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया. पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे. साथ ही, BRICS फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत और सहयोग को मजबूती मिलेगी.