पीएम मोदी का फिलीपींस दौरा, आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

पीएम मोदी 23वें आसियान-इंडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज फिलीपींस रवाना हो गए हैं, वहां पीएम ASEAN की अगुवाई वाली ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस की 21वीं मीटिंग में भी शामिल होंगे. पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और आसियान 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं. इसके साथ ही, 2027 में बातचीत के 35 साल और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत-आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक के लिए भारत के विजन का एक अहम हिस्सा है. आसियान-इंडिया समिट में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसमें आसियान-इंडिया प्लान ऑफ़ एक्शन 2026–2030 भी शामिल है.

सम्मलेन से अलग पीएम मोदी की कई दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग होगी. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, आसियान भारत के लिए एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है और पूरे इलाके के साथ इसका ट्रेड लगभग 122 बिलियन डॉलर का है.