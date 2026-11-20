प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे नई दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन करेंगे. इस पहल का मकसद इस इलाके की साझी सभ्यतागत विरासत का जश्न मनाना, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है. इस दौरान पीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे.

ये फोरम 20 से 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लोग इस इलाके की समृद्ध सभ्यता की विरासत को देखेंगे. फोरम में 'अस्तित्व-हमारे अस्तित्व का सार’ शीर्षक से प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी. इसमें भारत की आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी विरासत का प्रदर्शन होगा. इनमें 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के पुरातात्विक अवशेषों के जरिए दिल्ली के इतिहास की विस्तृत झलक दिखाई जाएगी. इनमें खुदाई से मिले अवशेष, कलाकृति, वास्तुकला के टुकड़े और दूसरी जरूरी खोजें शामिल होंगी. प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण 'महाभारत स्क्रॉल पैवेलियन होगा, जिसमें भारत की समृद्ध एपिक और आर्टिस्टिक परंपराओं को दिखाने वाला एक हस्तलिखित पट्टिका दिखाई जाएगी. उद्घाटन समारोह में ‘सभ्यताओं का संवाद- सांस्कृतिक प्रस्तुति’ शीर्षक से एक कल्चरल शो होगा, जिसमें म्यूजिक, डांस, विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और नरेशन शामिल होगा. वसुधैव कुटुम्बकम – विश्व एक परिवार है’ विषय पर आधारित ये प्रस्तुति भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर रोशनी डालेगा.