चुनावी साल में पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

चुनावी साल में पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 11:01 PM IST

चुनावी साल में केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल और असम को बड़ा तोहफा मिला है. पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. ये सेवाएं अगले 15-20 दिनों में शुरु हो जाएंगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया हवाई यात्रा की तुलना में काफी कम होगा.  

इस ट्रेन की खासियत है कि इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, गद्देदार आरामदेह बर्थ, सुविधाजनक सीढ़ी, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था है. इसके साथ ही, एडवांस सस्पेंशन होने की वजह से यह ट्रेन शोर कम करती है और यात्रा को आरामदेह बनाती है. यह कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम जैसी एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस है.    

रेल मंत्री के मुताबिक, इस साल के आखिर तक करीब 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार होकर रेल नेटवर्क में शामिल हो जाएंगी. इसके बाद, अगले साल इनका विस्तार तेजी से किया जाएगा. यह रेल यात्रियों को सफर के दौरान शानदार अनुभव देगा.  

संपादक की पसंद

