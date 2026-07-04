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अगले सप्ताह तीन देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 6-11 जुलाई तक इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा - PM MODI WILL BE ON FOREIGN TOUR

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पीएम मोदी का विदेश दौरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:20 PM IST

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पीएम मोदी अगले हफ्ते इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे. पीएम मोदी 6 जुलाई को दिल्ली से रवाना होंगे. छह, सात और आठ को इंडोनेशिया में रहेंगे. इसके बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे. अपने विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी मेलबोर्न में तीसरे इंडिया-आस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शामिल होंगे.  

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न में तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ये 2020 में शुरू किया गया एक सिस्टम है जिसे मंत्रियों के बीच बातचीत का समर्थन हासिल है और इसमें अहम मिनरल्स, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती और नई तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. पीएम मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु आपूर्ति का द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे लागू नहीं किया गया है. मंत्रालय ने उम्मीद है कि यात्रा के दौरान दोनों देशों की बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा.  

वहीं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते उनके का अपना पहला आधिकारिक दौरा करेंगे. उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया

पीएम मोदी अगले हफ्ते इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे. पीएम मोदी 6 जुलाई को दिल्ली से रवाना होंगे. छह, सात और आठ को इंडोनेशिया में रहेंगे. इसके बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे. अपने विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी मेलबोर्न में तीसरे इंडिया-आस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शामिल होंगे.  

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न में तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ये 2020 में शुरू किया गया एक सिस्टम है जिसे मंत्रियों के बीच बातचीत का समर्थन हासिल है और इसमें अहम मिनरल्स, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती और नई तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. पीएम मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु आपूर्ति का द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे लागू नहीं किया गया है. मंत्रालय ने उम्मीद है कि यात्रा के दौरान दोनों देशों की बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा.  

वहीं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते उनके का अपना पहला आधिकारिक दौरा करेंगे. उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया

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