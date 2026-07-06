प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं. इस यात्रा का उद्देश्य भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति, ‘महासागर विजन’ और मुक्त, खुले एवं समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है. इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा होगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ रणनीतिक साझेदारी, निवेश, शिक्षा और तकनीकी सहयोग पर बातचीत होगी. दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार, निवेश और संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस रहेगा. यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक और रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.