पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा- 'कुछ लोग संविधान को अपनी जेब से निकालते हैं'

पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान का जिक्र करते हुए बिना किसी का नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि कुछ राजनेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उन्हीं का मालिकाना हक हो. उन्होंने कहा, 'आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है.'

ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टुडे द्वारा आयोजित 'भारत कृषि सम्मेलन' में गुरुवार को कहीं. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. पीएम मोदी ने बताया कि उस समय एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बने संस्थान के द्वारा जारी आर्थिक रैंकिंग में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया था. यह रैंकिंग देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रिसर्च पर आधारित थी, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सत्ता को गुजरात की यह उपलब्धि नहीं पसंद आई.

पीएम ने कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों की आय में बढ़ोतरी पर जोर दिया.