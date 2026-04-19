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'TMC ने महिलाओं के साथ 'धोखा' किया, बंगाल चुनाव में मिलेगी सजा', पीएम मोदी का सीएम ममता बनर्जी पर निशाना - PM MODI RALLY IN BENGAL

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पीएम मोदी का TMC पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 5:45 PM IST

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पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य की महिलाओं को धोखा दे रही है. उन्होंने कहा, "तृणमूल महिला सशक्तीकरण या आरक्षण नहीं चाहती. सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में महिलाएं सांसद या विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी जाएं. ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं ने तृणमूल के 'अराजकता के राज' (महाजंगलराज) को चुनौती दी है. इसलिए, कांग्रेस के साथ मिलकर तृणमूल ने बिल का विरोध किया. पश्चिम बंगाल की महिलाएं आने वाले चुनावों में तृणमूल को सही सजा देंगी." प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की महिला सशक्तीकरण की राजनीति और तृणमूल के महिलाओं के साथ धोखे के बीच साफ अंतर बताया. उन्होंने कहा, "BJP की पहचान महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है. हम चाहते हैं कि भारत के विकास में महिलाएं और भी बड़ी भूमिका निभाएं. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएं. लेकिन जरा देखिए कि संसद में क्या हुआ. तृणमूल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया है." प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, "यह वही तृणमूल है जो आदतन कानून तोड़ती है और गैर-कानूनी घुसपैठ को बढ़ावा देती है. फिर भी, यही लोग महिला सशक्तीकरण का विरोध करते हैं. यह वही पार्टी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण के समर्थन में अभियान चलाती है. वे संविधान को कमजोर कर रहे हैं."

पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य की महिलाओं को धोखा दे रही है. उन्होंने कहा, "तृणमूल महिला सशक्तीकरण या आरक्षण नहीं चाहती. सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में महिलाएं सांसद या विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी जाएं. ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं ने तृणमूल के 'अराजकता के राज' (महाजंगलराज) को चुनौती दी है. इसलिए, कांग्रेस के साथ मिलकर तृणमूल ने बिल का विरोध किया. पश्चिम बंगाल की महिलाएं आने वाले चुनावों में तृणमूल को सही सजा देंगी." प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की महिला सशक्तीकरण की राजनीति और तृणमूल के महिलाओं के साथ धोखे के बीच साफ अंतर बताया. उन्होंने कहा, "BJP की पहचान महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है. हम चाहते हैं कि भारत के विकास में महिलाएं और भी बड़ी भूमिका निभाएं. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएं. लेकिन जरा देखिए कि संसद में क्या हुआ. तृणमूल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया है." प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, "यह वही तृणमूल है जो आदतन कानून तोड़ती है और गैर-कानूनी घुसपैठ को बढ़ावा देती है. फिर भी, यही लोग महिला सशक्तीकरण का विरोध करते हैं. यह वही पार्टी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण के समर्थन में अभियान चलाती है. वे संविधान को कमजोर कर रहे हैं."

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