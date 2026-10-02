पीएम मोदी ने स्मिथ मच्छर से फोन पर की बात, कैप्टन ने सुनाई पूरी दास्तां, बताया कहां से मिली ताकत?

पीएम मोदी ने फ्लाईदुबई के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की. इस बातचीत के दौरान स्मित मच्छर ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी घटना के बारे में बताई. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उस घटना के दौरान किस चीज से हिम्मत मिली? प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास के मुताबिक, कैप्टन स्मित मच्छर की हालत स्थिर है और संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में उनके को-पायलट ने ही चाकू से उनपर हमला कर दिया. लेकिन उस हमले के दौरान स्मित मच्छर ने अपना हौसला नहीं खोया. बल्कि उन्होंने पूरी बहादुरी से हमले का सामना करते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोला और विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी.

हमले में घायल पायलट कैप्टन स्मित मच्छर फिलहाल ठीक हैं. भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और दूतावास लगातार संपर्क में है. भारत के इस बहादुर बेटे की वजह से ना सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बची, बल्कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई. उनकी वीरता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.