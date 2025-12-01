संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए विपक्षी पार्टियों से एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा. विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे "अशांत" लग रहे हैं. उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहा कि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हों, ताकि मॉनसून सत्र की तरह बर्बादी न हो.

पीएम ने विपक्ष से ये भी कहा कि "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है, आप बिहार चुनाव की हार के दौरान यह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए."

विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ ​​है कि वे अब भी अनसेटल्ड हैं.

उधर, पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है.