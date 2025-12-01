पीएम का विपक्ष को सख्त संदेश, कहा- 'संसद में ड्रामा नहीं, डिलिवरी चाहिए' - PM SAY WE NEED DELIVERY NOT DRAMA
Published : December 1, 2025 at 4:46 PM IST
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए विपक्षी पार्टियों से एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा. विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे "अशांत" लग रहे हैं. उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहा कि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हों, ताकि मॉनसून सत्र की तरह बर्बादी न हो.
पीएम ने विपक्ष से ये भी कहा कि "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है, आप बिहार चुनाव की हार के दौरान यह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए."
विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ है कि वे अब भी अनसेटल्ड हैं.
उधर, पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है.
