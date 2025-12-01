ETV Bharat / Videos

पीएम का विपक्ष को सख्त संदेश, कहा- 'संसद में ड्रामा नहीं, डिलिवरी चाहिए' - PM SAY WE NEED DELIVERY NOT DRAMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए विपक्षी पार्टियों से एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा. विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे "अशांत" लग रहे हैं. उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहा कि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हों, ताकि मॉनसून सत्र की तरह बर्बादी न हो.

पीएम ने विपक्ष से ये भी कहा कि "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है, आप बिहार चुनाव की हार के दौरान यह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए."

विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ ​​है कि वे अब भी अनसेटल्ड हैं.

उधर, पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है. 

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए विपक्षी पार्टियों से एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा. विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे "अशांत" लग रहे हैं. उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहा कि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हों, ताकि मॉनसून सत्र की तरह बर्बादी न हो.

पीएम ने विपक्ष से ये भी कहा कि "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है, आप बिहार चुनाव की हार के दौरान यह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए."

विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ ​​है कि वे अब भी अनसेटल्ड हैं.

उधर, पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

विपक्ष को पीएम मोदी का सख्त संदेश
PM SAY WE NEED DELIVERY NOT DRAMA
पीएम के बयान पर पलटवार
संसद में ड्रामा क्यों
PM SAY WE NEED DELIVERY NOT DRAMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

SIR update deadline extended

7 दिनों के लिए बढ़ी SIR की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक किया जा सकता है अपडेट

November 30, 2025 at 10:54 PM IST
सरकारी उपेक्षा का शिकार हैंडीक्राफ्ट विलेज रामपुर

सरकारी उपेक्षा का शिकार हैंडीक्राफ्ट विलेज रामपुर, मशीन लगने के एक साल बाद ही लोगों ने बंद किया काम

November 30, 2025 at 10:48 PM IST
Barda Safari in Dwarka

द्वारका के बर्दा सफारी में 11 शेरों का दीदार, इन पलों को कभी नहीं भूलेगा अमेरिकी परिवार

November 30, 2025 at 10:03 PM IST
विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस

HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान, विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस

November 30, 2025 at 9:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.