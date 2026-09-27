पीएम मोदी ने मन की बात में सर्जिकल स्ट्राइक पर की बात, कहा- बहादुर जवानों की कार्रवाई से हैरान रह गई थी दुनिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा कि हमारे बहादुर जवानों की कार्रवाई से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश पर हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र किया और कहा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलेरेंस की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है.

कार्यक्रम में पीएम ने 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का जिक्र किया और कहा कि एक हजार साल पहले, 1026 में महमूद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था. लेकिन जो लोग सोमनाथ को नष्ट करके भारत की पहचान मिटाने आए थे, उनका आज कोई वजूद नहीं है. कार्यक्रम में उन्होंने जनगणना और पर्यावरण पर भी चर्चा की.