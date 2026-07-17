जींद में हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन LIVE - PM MODI SPEECH LIVE STREAM
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Published : July 17, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : July 17, 2026 at 11:51 AM IST
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया. उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जींद-सोनीपत रूट पर 89 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन दो घंटे में तय करेगी. इस ट्रेन में 10 कोच हैं. ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है. इसके अलावा पीएम मोदी जींद से हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो करीब 25 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया. उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जींद-सोनीपत रूट पर 89 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन दो घंटे में तय करेगी. इस ट्रेन में 10 कोच हैं. ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है. इसके अलावा पीएम मोदी जींद से हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो करीब 25 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.