प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सेशेल्स दौरे पर हैं, जहां वे नेशनल डे के गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. हिंद महासागर में स्थित छोटा द्वीपीय देश सेशेल्स भारत की समुद्री और रणनीतिक नीति का महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है. इस दौरे में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकॉनमी, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बनेंगे. भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी समारोह में भाग ले रही है. यह दौरा भारत-सेशेल्स कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों देशों की साझेदारी को नई मजबूती देगा.