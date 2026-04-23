पश्चिम बंगाल की पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कृष्णानगर की रैली में बीजेपी के जीत का दावा करते हुए झालमुड़ी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कमल खिलना तय है, चार मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा, मिठाई भी बटेंगी और 'झालमुड़ी' भी बांटी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा टीएमसी के घुसपैठियों को समर्थन देने के नीति को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी भूमि के लिए खतरा पैदा करती है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद हम बंगाल की विकास गति को दोगुना कर देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राजनीति में आने के बाद से पिछले 50 सालों में ये पहला चुनाव है जिसमें सबसे कम हिंसा हुई है.