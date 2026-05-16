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नीदरलैंड में बोले पीएम मोदी- '...हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक पड़ेगा भारी' - PM MODI NETHERLANDS VISIT

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नीदरलैंड के दौरे पर पीएम मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 10:00 PM IST

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 सिटी ऑफ पीस के नाम से मशहूर नीदरलैंड की राजधानी द हेग में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत बड़े सपने देख रहा है. भारत ने चांद पर पहुंचकर वहां इतिहास रचा, जहां पर दुनिया का कोई भी देश पहले नहीं पहुंच सका. पीएम मोदी ने कहा ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बना है. हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी पड़ेगा. पीएम ने कहा, आज का भारत अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आकांक्षा से प्रेरित यात्रा उसके लोकतंत्र को मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक मंच पर समन्वय कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि यह दशक दुनिया के लिए चुनौतियों का दशक बनता जा रहा है.

 सिटी ऑफ पीस के नाम से मशहूर नीदरलैंड की राजधानी द हेग में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत बड़े सपने देख रहा है. भारत ने चांद पर पहुंचकर वहां इतिहास रचा, जहां पर दुनिया का कोई भी देश पहले नहीं पहुंच सका. पीएम मोदी ने कहा ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बना है. हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी पड़ेगा. पीएम ने कहा, आज का भारत अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आकांक्षा से प्रेरित यात्रा उसके लोकतंत्र को मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक मंच पर समन्वय कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि यह दशक दुनिया के लिए चुनौतियों का दशक बनता जा रहा है.

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