पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए पीएम मोदी ने मालदा रैली में विशाल रैली को संबोधित किया और कहा कि यहां बदलाव की जरूरत है और लोगों को प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रदेश के लोगों की वास्तविक बदलाव की तीव्र इच्छा को महसूस कर सकता हूं. पश्चिम बंगाल का विकास तभी होगा जब तृणमूल कांग्रेस सरकार पराजित होगी और भाजपा सत्ता में आएगी.

इससे पहले मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और प्रदेश को 3,250 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी. फिर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा.. उन्होंने घुसपैठ को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी चुनौती बताया और तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.