पीएम मोदी बोले- 'महाजंगलराज' के खिलाफ 'परिवर्तन' की लहर देख सकता हूं - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS
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Published : April 26, 2026 at 8:14 PM IST
पश्चिम बंगाल के आरामबाग की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बंगाल में टीएमसी के 'महाजंगलराज' के खिलाफ 'परिवर्तन' की लहर देख सकता हूं. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता का टीएमसी सरकार पर से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने ममता सरकार पर 15 साल में सत्ता में रहते हुए भय का भाव पैदा करने का आरोप लगाया. वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार को दौरान कोलकाता के हावड़ा में नारेबाजी को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मामले को शांत कराया.यहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे.
पश्चिम बंगाल के आरामबाग की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बंगाल में टीएमसी के 'महाजंगलराज' के खिलाफ 'परिवर्तन' की लहर देख सकता हूं. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता का टीएमसी सरकार पर से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने ममता सरकार पर 15 साल में सत्ता में रहते हुए भय का भाव पैदा करने का आरोप लगाया. वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार को दौरान कोलकाता के हावड़ा में नारेबाजी को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मामले को शांत कराया.यहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे.