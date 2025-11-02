प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं. आरा और नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम ने पटना में रोड शो किया. हालांकि इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. पीएम के साथ ललन सिंह और दिलीप जायसवाल मौजूद थे. रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक गया. यह मार्ग शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में आता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार रूट की जांच की. हर संभावित एग्जिट पॉइंट को सील कर दी गई. पटना की 14 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि शहरी क्षेत्रों की सभी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है.