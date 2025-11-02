ETV Bharat / Videos

पटना में PM मोदी का रोड शो, दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक लोगों की जबरदस्त भीड़ - PM MODI ROAD SHOW

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 5:51 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं. आरा और नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम ने पटना में रोड शो किया. हालांकि इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. पीएम के साथ ललन सिंह और दिलीप जायसवाल मौजूद थे. रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक गया. यह मार्ग शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में आता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार रूट की जांच की. हर संभावित एग्जिट पॉइंट को सील कर दी गई. पटना की 14 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि शहरी क्षेत्रों की सभी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है.

PM MODI ROAD SHOW IN PATNA
पटना में पीएम मोदी का रोड शो
PM MODI BIHAR VISIT
PM MODI ROAD SHOW

ETV Bharat Bihar Team

