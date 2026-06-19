ETV Bharat / Videos

फ्रांस-स्लोवाकिया दौरा पूरा कर लौटे पीएम मोदी, G7 से AI, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर भारत को मिली नई मजबूती - PM MODI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM MODI FRANCE SLOVAKIA VISIT 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने बहुचर्चित दौरे को पूरा कर भारत वापसी की. इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन, ‘इंडिया इनोवेट्स’ कार्यक्रम और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट वीवाटेक 2026 में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग पर भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा. G7 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई प्रमुख विश्व नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी कीं. स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा में दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का फैसला किया और रक्षा, डिजिटल तकनीक, प्रवासन तथा शिक्षा सहित 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री ने इस दौरे को भारत के वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने बहुचर्चित दौरे को पूरा कर भारत वापसी की. इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन, ‘इंडिया इनोवेट्स’ कार्यक्रम और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट वीवाटेक 2026 में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग पर भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा. G7 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई प्रमुख विश्व नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी कीं. स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा में दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का फैसला किया और रक्षा, डिजिटल तकनीक, प्रवासन तथा शिक्षा सहित 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री ने इस दौरे को भारत के वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया.

For All Latest Updates

TAGGED:

G7 SUMMIT
FRANCE VISIT
SLOVAKIA VISIT
VIVATECH 2026
PM MODI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

बोले, एफिल टॉवर पर भी काम करता है भारत का UPI

पेरिस में विवाटेक समिट में पीएम मोदी का संबोधन: बोले, एफिल टॉवर पर भी काम करता है भारत का UPI

June 18, 2026 at 11:08 PM IST
Assam: Famous 'Bihu Pepa' gets GI tag

असम: मशहूर 'बिहू पेपा' को मिला जीआई टैग, कारीगरों ने जताई खुशी

June 18, 2026 at 10:55 PM IST
60 DWCRA उत्पादों को लॉन्च करेगी आंध्र प्रदेश सरकार

Swayam-AP ब्रांड की धमक: 60 DWCRA उत्पादों को लॉन्च करेगी आंध्र प्रदेश सरकार

June 18, 2026 at 9:17 PM IST
US-Iran sign 14-point MoU

अमेरिका-ईरान ने 14-पॉइंट MoU पर किए हस्ताक्षर, युद्ध खत्म करने और होर्मुज को खोलने का रास्ता साफ

June 18, 2026 at 9:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.