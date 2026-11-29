प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई दशकों से चल रही है और वह भी इसे हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा, "नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है. कई वर्षों तक मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इसे साकार करने की कोशिश कर रहे थे. महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा-एनडीए का संकल्प कायम है."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब व्यापक राष्ट्रीय हित के बजाय राजनीतिक बातों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और देश के हितों को नुकसान पहुंचता है. पीएम मोदी का ये वीडियो संदेश संसद के उस विशेष सत्र से पहले आया है जो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित विधेयक पेश करने वाली है. परिसीमन विधेयक का मकसद लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 850 करना है, जबकि महिला आरक्षण विधायक का मकसद संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है.

संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की सरकार की कोशिशों को तब बल मिला, जब तमिलनाडु की DMK, आंध्रप्रदेश की YSRCP और महाराष्ट्र की NCP-SCP ने बिल को समर्थन देने के संकेत दिए. इससे लोकसभा में एनडीए की अनुमानित संख्या बढ़कर लगभग 354 सांसदों तक पहुंच गई है. वहीं, विपक्ष ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर चिंता जताई है और इसका विरोध किया है.