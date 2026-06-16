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स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को, 11 समझौतों के साथ भारत-स्लोवाकिया रिश्तों को नई ऊंचाई - PM MODI

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PM Modi Receives Order Of The White Double Cross (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 5:45 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ से सम्मानित किया गया. दो दिवसीय स्लोवाकिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया और इसे भारत-स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का प्रतीक बताया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई, जिसके बाद रक्षा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, प्रवासन और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने अपने संबंधों को ‘कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप’ के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया. इससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस में इमैनुएल मैक्रों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ से सम्मानित किया गया. दो दिवसीय स्लोवाकिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया और इसे भारत-स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का प्रतीक बताया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई, जिसके बाद रक्षा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, प्रवासन और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने अपने संबंधों को ‘कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप’ के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया. इससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस में इमैनुएल मैक्रों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की.

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