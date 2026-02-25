इजराइल में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत, इजराइली संसद में कहा, 1.4 अरब भारतीयों की मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं - PM MODI RECEIVES HISTORIC WELCOME
Published : February 25, 2026 at 11:11 PM IST
दो दिनों के इजराइल दौरे पर गए पीएम मोदी का वहां शानदार स्वागत हुआ. इजराइल की संसद में मोदी-मोदी के नारे लगे और उनका तालियों से स्वागत किया. इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ एक अरब 40 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं.
पीएम मोदी ने भारत और इजराइल को एक दूसरे का हमदर्द बताया. उन्होंने गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हुए क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थाई शांति की उम्मीद जताई.
इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल का अच्छा दोस्त और भाई जैसा बताया और दौरे पर खुशी जताई. इससे पहले जब पीएम मोदी इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने उनकी अगुवानी की. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
