ETV Bharat / Videos

इजराइल में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत, इजराइली संसद में कहा, 1.4 अरब भारतीयों की मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं - PM MODI RECEIVES HISTORIC WELCOME

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इजराइल में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 11:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दो दिनों के इजराइल दौरे पर गए पीएम मोदी का वहां शानदार स्वागत हुआ. इजराइल की संसद में मोदी-मोदी के नारे लगे और उनका तालियों से स्वागत किया. इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ एक अरब 40 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं.

पीएम मोदी ने भारत और इजराइल को एक दूसरे का हमदर्द बताया. उन्होंने गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हुए क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थाई शांति की उम्मीद जताई.  

इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल का अच्छा दोस्त और भाई जैसा बताया और दौरे पर खुशी जताई. इससे पहले जब पीएम मोदी इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने उनकी अगुवानी की. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.  

दो दिनों के इजराइल दौरे पर गए पीएम मोदी का वहां शानदार स्वागत हुआ. इजराइल की संसद में मोदी-मोदी के नारे लगे और उनका तालियों से स्वागत किया. इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ एक अरब 40 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं.

पीएम मोदी ने भारत और इजराइल को एक दूसरे का हमदर्द बताया. उन्होंने गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हुए क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थाई शांति की उम्मीद जताई.  

इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल का अच्छा दोस्त और भाई जैसा बताया और दौरे पर खुशी जताई. इससे पहले जब पीएम मोदी इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने उनकी अगुवानी की. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI RECEIVES HISTORIC WELCOME
PM MODI IN ISRAELI PARLIAMENT
इजराइली संसद में पीएम मोदी
इजराइली संसद में पीएम का स्वागत
PM MODI RECEIVES HISTORIC WELCOME

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप

आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप; कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 20 से अधिक बटुकों का किया शोषण, शंकराचार्य का पलटवार

February 25, 2026 at 10:58 PM IST
सिक्किम में भारी बर्फबारी

सिक्किम में भारी बर्फबारी! कई जगहों पर फंसे 3,000 टूरिस्ट, राहत और बचाव का काम जारी

February 25, 2026 at 10:57 PM IST
ट्रंप का दावा कितना सच्चा?

क्या सच में भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था… ट्रंप का दावा कितना सच्चा?

February 25, 2026 at 6:50 PM IST
बोले- न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं देंगे

NCERT की किताब पर CJI की कड़ी टिप्पणी, बोले- न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं देंगे

February 25, 2026 at 4:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.