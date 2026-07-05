पीएम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं.

ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी को लेकर आई इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा अधिकारी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

पीएम मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होने वाला है. इसी कार्यक्रम के दौरान हमला करने की धमकी दी गई है. इस इवेंट को प्रमोट करने वाली एक पोस्ट के नीचे पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है.

रिपोर्टों के मुताबिक, अब मुस्तफा नाम के फेसबुक अकाउंट ने कथित तौर पर धमकी दी गई है. धमकी के सामने आने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने अनुसार इस फेसबुक अकाउंट से जुड़े आईपी एट्रेस की पहचान कर लगी गई है और कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है.