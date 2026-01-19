PM मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए मिला ट्रंप का आमंत्रण पत्र - INVITATION FOR GAZA PEACE BOARD
Published : January 19, 2026 at 7:57 PM IST
पीएम मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्यौता मिला है. अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप का एक पत्र एक्स पर शेयर किया. जिसमें ट्रंप ने लिखा- बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा लेन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करके गर्व महसूस हो रहा है. इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इस बोर्ड में शामिल होने का बुलावा मिला है. वहीं इजराइल सरकार ने इस बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताई है. इसराइल ने गजा में तुर्की के किसी भी भूमिका का विरोध किया है. साथ ही वह कतर को भी हमास के समर्थक के रूप में देखता है. तुर्की और कतर दोनों को गाजा पीस बोर्ड में शामिल हैं. बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे. इसका काम विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम के काम की निगरानी करना होगा. जो गाजा में शांति के दूसरे चरण में अस्थायी शासन और पुनर्निर्माण के काम करेगी. जिसमें हमास के विसैन्यीकरण, युद्ध से तबाह इलाकों को फिर से बनाना और मानवीय सहायता प्रदान करना है. गाजा पीस बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं.
