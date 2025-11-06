ETV Bharat / Videos

पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की जनसभा - BIHAR ELECTIONS 2025

Published : November 6, 2025 at 11:57 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 12:28 PM IST

अररिया: बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी अररिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. एक ओर पहले फेज की वोटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं. गुरुवार को पीएम मोदी अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे. बता दें कि अररिया में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट शामिल है. इस सभी 6 सीटों पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान होना है. 14 नवंबर को मतगणना होनी है. पीएम मोदी एक साथ पूरे बिहार के मतदाताओं को साधेंगे. 

बिहार चुनाव
PM MODI RALLY IN ARARIA
पीएम मोदी
अररिया में जनसभा
BIHAR ELECTIONS 2025

ETV Bharat Bihar Team

