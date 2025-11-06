अररिया: बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी अररिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. एक ओर पहले फेज की वोटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं. गुरुवार को पीएम मोदी अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे. बता दें कि अररिया में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट शामिल है. इस सभी 6 सीटों पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान होना है. 14 नवंबर को मतगणना होनी है. पीएम मोदी एक साथ पूरे बिहार के मतदाताओं को साधेंगे.