फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव और भारतीय नौसैनिकों की मौत का मुद्दा उठाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय संघर्षों का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर भी है. उन्होंने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में घबराहट और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. हाल ही में ओमान की खाड़ी में हुई घटना में तीन भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की निर्बाध आवाजाही का मुद्दा मजबूती से उठाया है.