पीएम मोदी ने बजट 2026 की जमकर तारीफ की और विकसित भारत को गति देने वाला बताया. पीएम ने बजट को उभरती इंडस्ट्री को ताकत देने वाला करार दिया है और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को रफ्तार मिलेगी.

पीएम ने इस बजट को भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करने वाला बताया और कहा कि ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने में मदद करेगा.

पीएम ने कहा कि बजट में इस बार राजकोषीय घाटा को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने पर फोकस है, जो मार्केट को नई शक्ति देगा.