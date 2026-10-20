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PM मोदी दिल्ली में विजया दशमी समारोह में हुए शामिल, करेंगे रावण दहन

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PM मोदी दिल्ली में विजया दशमी समारोह में हुए शामिल (पीएम मोदी (YOUTUBE))

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2026 at 6:34 PM IST

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Updated : October 20, 2026 at 6:50 PM IST

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दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की रामलीला में मंगलवार को दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुतलों का दहन करने पहुंचे. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ पीएम नकली दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के पुतले का भी दहन करेंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए रामलीला स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर मशीनों की व्यवस्था भी की गई है. कमेटी के पदाधिकारियों ने लोगों से विजयादशमी के दिन बड़ी संख्या में रामलीला देखने पहुंचने की अपील की है. प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को लेकर पूर्वी दिल्ली में इस आयोजन पर लोगों की नजरें रहेंगी.

दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की रामलीला में मंगलवार को दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुतलों का दहन करने पहुंचे. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ पीएम नकली दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के पुतले का भी दहन करेंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए रामलीला स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर मशीनों की व्यवस्था भी की गई है. कमेटी के पदाधिकारियों ने लोगों से विजयादशमी के दिन बड़ी संख्या में रामलीला देखने पहुंचने की अपील की है. प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को लेकर पूर्वी दिल्ली में इस आयोजन पर लोगों की नजरें रहेंगी.

Last Updated : October 20, 2026 at 6:50 PM IST

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