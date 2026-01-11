ETV Bharat / Videos

सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी हुए शामिल, बोले- 'गजनी-औरंगजेब सब हुए दफन, पर सोमनाथ वहीं का वहीं खड़ा है' - PM MODI IN SWABHIMAN PARV

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 8:33 PM IST

सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमणकारियों ने हमला किया था. इस साल हमले के एक हजार वर्ष पूरे हुए हैं. पूरा देश इसे स्वाभिमान पर्व के तौर पर मना रहा है. पीएम मोदी खुद सोमनाथ मंदिर में इस पर्व के साक्षी बने. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व किया. उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास स्थापित है. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में 108 अश्वों की झांकी निकाली गई जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है. प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए शंख सर्कल से वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक यात्रा मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु एकत्र हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.  उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें अब भी सक्रिय हैं और भारत को उन्हें हराने के लिए सतर्क, एकजुट तथा शक्तिशाली बने रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का नहीं, बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का है। उन्होंने कहा कि यह समय का चक्र है जिसके तहत आततायी अब इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी शान से खड़ा है.

SWABHIMAN PARV
PM MODI IN SWABHIMAN PARV
SOMNATH TEMPLE
GUJRAT
ETV Bharat Hindi Team

