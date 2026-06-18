ETV Bharat / Videos

G7 के बाद पेरिस पहुंचे पीएम मोदी, भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को बताया विकास और नवाचार का मजबूत आधार - PM MODI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM Modi Paris Visit After G7 Summit (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस संबंधों को विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. इस दौरान वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इवेंट वीवाटेक 2026 के पार्ट टूर में शामिल हुए, जहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्चर भी स्थापित किया गया. इससे पहले जी7 की बैठक में मोदी ने ग्लोबल ट्रेड, ऑटोमोबाइल और ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, कीर स्टार्मर और अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात की. यह दौरा भारत-फ्रांस प्रतिष्ठित कंपनी को नई सूची देने वाला माना जा रहा है.

PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस संबंधों को विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. इस दौरान वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इवेंट वीवाटेक 2026 के पार्ट टूर में शामिल हुए, जहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्चर भी स्थापित किया गया. इससे पहले जी7 की बैठक में मोदी ने ग्लोबल ट्रेड, ऑटोमोबाइल और ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, कीर स्टार्मर और अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात की. यह दौरा भारत-फ्रांस प्रतिष्ठित कंपनी को नई सूची देने वाला माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARIS VISIT
INDIA FRANCE RELATIONS
VIVATECH 2026
G7 SUMMIT
PM MODI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

INDIA VS AFGHANISTAN SECOND ODI MATCH

गिल और किशन के तूफानी शतकों से भारत की बड़ी जीत, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम

June 18, 2026 at 2:12 PM IST
MAMATA BANERJEE SECURITY CONTROVERSY

ममता बनर्जी की सुरक्षा पर सियासी संग्राम, TMC के आरोपों पर सरकार का जवाब- Z+ सुरक्षा में कोई कटौती नहीं

June 18, 2026 at 2:06 PM IST
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

भारत का शिक्षा सिस्टम अपने छात्रों पर दबाव डालता है, उनका दमन करता है और उन्हें कुचलता है- राहुल गांधी

June 17, 2026 at 10:44 PM IST
राम मंदिर दान गबन मामले में SIT की जांच तेज

राम मंदिर दान गबन मामले में SIT की जांच तेज, 2021 से अब तक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे

June 17, 2026 at 10:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.