PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस संबंधों को विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. इस दौरान वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इवेंट वीवाटेक 2026 के पार्ट टूर में शामिल हुए, जहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्चर भी स्थापित किया गया. इससे पहले जी7 की बैठक में मोदी ने ग्लोबल ट्रेड, ऑटोमोबाइल और ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, कीर स्टार्मर और अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात की. यह दौरा भारत-फ्रांस प्रतिष्ठित कंपनी को नई सूची देने वाला माना जा रहा है.