प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन का दौरा पूरा करने के बाद नॉर्वे रवाना हो गए हैं. 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है. स्वीडन में पीएम मोदी और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमति जताई. भारत-स्वीडन टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर लॉन्च किया गया और अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय हुआ. पीएम मोदी को ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ सम्मान से भी नवाजा गया. अब ओस्लो में होने वाले इंडिया-नॉर्डिक समिट में मोदी नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे.