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नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी…17 समझौते और भारत को मिली 1000 साल पुरानी धरोहर - PM MODI NETHERLANDS VISIT

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PM Modi Netherlands strategic partnership agreements (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और जल प्रबंधन समेत 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि करीब 1000 साल पुरानी अनैमंगलम ताम्र पट्टिकाओं यानी “लीडेन प्लेट्स” की भारत वापसी रही. चोल वंश से जुड़ी ये दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं 11वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्हें डच सरकार ने भारत को सौंप दिया. इन प्लेट्स में चोल साम्राज्य, प्रशासन, भूमि दान और दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधों का विस्तृत विवरण दर्ज है. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को 2030 तक मजबूत करने, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन एनर्जी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और जल प्रबंधन समेत 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि करीब 1000 साल पुरानी अनैमंगलम ताम्र पट्टिकाओं यानी “लीडेन प्लेट्स” की भारत वापसी रही. चोल वंश से जुड़ी ये दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं 11वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्हें डच सरकार ने भारत को सौंप दिया. इन प्लेट्स में चोल साम्राज्य, प्रशासन, भूमि दान और दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधों का विस्तृत विवरण दर्ज है. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को 2030 तक मजबूत करने, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन एनर्जी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई.

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