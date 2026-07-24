NEET UG पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए एक अहम वीडियो संदेश जारी किया. पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला सख्त कानून बनाने जा रही है.

आज कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर अहम चर्चा होगी और अगले हफ्ते इसे संसद में पेश कर जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले पीएम ने मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की भी बात कही थी. CBI जांच, संसद में हंगामे और 26 दिन के अनशन के बीच इस नए कानून से छात्रों को कितनी राहत मिलेगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.