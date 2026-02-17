ETV Bharat / Videos

'ग्लोबल इनोवेशन का लीडर है भारत' पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों - PM MODI MET WITH FRENCH PRESIDENT

मैक्रों-मोदी मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर बनी बात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 10:59 PM IST

फ्रांस के राष्ट्रपति  इमैनुएल मैक्रों का विमान चौथी बार भारत की धरती पर उतरा. मुंबई में एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. तीन दिनों के भारत दौरे पर आए मैक्रों का मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी से मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. बातचीत के बाद साझा प्रेस कांफ्रेंस में पीएम मोदी ने मैक्रों को प्यारे दोस्त कहकर संबोधित किया और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होने की बात कही.  

भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी ने कर्नाटक के वेमागल में टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली का वर्चुअल उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप करार दिया.    

इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई को ड्रीम सिटी करार दिया और कहा कि इसकी शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है. उन्होंने भारत को ग्लोबल इनोवेशन का लीडर करार दिया.  

PM MODI MET WITH FRENCH PRESIDENT
ETV Bharat Hindi Team

