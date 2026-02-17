फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का विमान चौथी बार भारत की धरती पर उतरा. मुंबई में एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. तीन दिनों के भारत दौरे पर आए मैक्रों का मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी से मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. बातचीत के बाद साझा प्रेस कांफ्रेंस में पीएम मोदी ने मैक्रों को प्यारे दोस्त कहकर संबोधित किया और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होने की बात कही.

भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी ने कर्नाटक के वेमागल में टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली का वर्चुअल उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप करार दिया.

इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई को ड्रीम सिटी करार दिया और कहा कि इसकी शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है. उन्होंने भारत को ग्लोबल इनोवेशन का लीडर करार दिया.