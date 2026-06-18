पीएम मोदी ने पेरिस में की कई कंपनियों के CEO से मुलाकात, भारत में निवेश के अवसरों पर विस्तार से हुई बात - PM MODI MET CEOS OF COMPANIES
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Published : June 18, 2026 at 9:17 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की. पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले अधिकारियों में निर्माण, परिवहन और एआई सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के CEO शामिल हैं.
प्रधानमंत्री ने सेंट-गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनोआ बाजिन से मुलाकात की. इस दौरान निर्माण सामग्री क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई. बाजिन ने भारत में निवेश बढ़ाने और विस्तार करने की अपनी योजनाएं साझा की हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियॉन से भी मुलाकात की. जिसमें परिवहन और रेलवे के आधुनिकीकरण से जुड़े अवसरों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने भारत में एल्सटॉम के अहम निवेश का जिक्र किया, जो रोजगार सृजन और रेल क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं. वहीं, सियॉन ने भारत में भविष्य में विस्तार और निवेश की अपनी योजनाएं साझा कीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की. पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले अधिकारियों में निर्माण, परिवहन और एआई सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के CEO शामिल हैं.
प्रधानमंत्री ने सेंट-गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनोआ बाजिन से मुलाकात की. इस दौरान निर्माण सामग्री क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई. बाजिन ने भारत में निवेश बढ़ाने और विस्तार करने की अपनी योजनाएं साझा की हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियॉन से भी मुलाकात की. जिसमें परिवहन और रेलवे के आधुनिकीकरण से जुड़े अवसरों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने भारत में एल्सटॉम के अहम निवेश का जिक्र किया, जो रोजगार सृजन और रेल क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं. वहीं, सियॉन ने भारत में भविष्य में विस्तार और निवेश की अपनी योजनाएं साझा कीं.