प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे. कार्यक्रम में ‘भारत माता की जय’, ‘मोदी-मोदी’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया. ऑस्ट्रेलिया-इंडिया ऑर्केस्ट्रा ने ‘मां तुझे सलाम’ और ‘वंदे मातरम’ की प्रस्तुति देकर दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को नई पहचान दी. पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी हिस्सा लिया, जहां व्यापार, निवेश, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड जाएंगे.