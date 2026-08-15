ETV Bharat / Videos

लाल किले पर PM मोदी ने छात्रों से की खास मुलाकात, हाथ मिलाकर खुशी से झूम उठे बच्चे, बोले- 'ये अनुभव अवास्तविक था' - PM MODI MEETS STUDENTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM MODI MEETS STUDENTS AT RED FORT DELHI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराने और देश को संबोधित करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद स्कूली छात्रों और आगंतुकों से खास मुलाकात की. हमेशा टीवी और फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले पीएम मोदी को अचानक अपने बीच पाकर और उनसे हाथ मिलाकर छात्र खुशी से झूम उठे. बच्चों ने इस पल को बेहद 'यादगार' और 'अवास्तविक' बताया.

अपने ऐतिहासिक संबोधन में पीएम मोदी ने 'विकसित भारत' का खाका पेश किया और भविष्य को आकार देने में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका पर खास जोर दिया. लाल किले पर मौजूद इनोवेटर्स ने भी पीएम के इस विजन की जमकर तारीफ की. स्वतंत्रता दिवस के जश्न और छात्रों के साथ पीएम मोदी की इस खास बातचीत की पूरी झलक देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराने और देश को संबोधित करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद स्कूली छात्रों और आगंतुकों से खास मुलाकात की. हमेशा टीवी और फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले पीएम मोदी को अचानक अपने बीच पाकर और उनसे हाथ मिलाकर छात्र खुशी से झूम उठे. बच्चों ने इस पल को बेहद 'यादगार' और 'अवास्तविक' बताया.

अपने ऐतिहासिक संबोधन में पीएम मोदी ने 'विकसित भारत' का खाका पेश किया और भविष्य को आकार देने में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका पर खास जोर दिया. लाल किले पर मौजूद इनोवेटर्स ने भी पीएम के इस विजन की जमकर तारीफ की. स्वतंत्रता दिवस के जश्न और छात्रों के साथ पीएम मोदी की इस खास बातचीत की पूरी झलक देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
80TH INDEPENDENCE DAY
RED FORT DELHI
PM MODI MEETS STUDENTS
PM MODI

संबंधित ख़बरें

हिमंता को जान से मारने की धमकी

स्वतंत्रता दिवस पर हिमंता बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

August 15, 2026 at 7:56 PM IST
कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन

चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, ड्रोन से छोड़े गए आंसू गैस के गोले

August 15, 2026 at 7:51 PM IST
बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप

बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, कहा- सोनिया गांधी ने 'वंदे मातरम्' को लेकर जताई आपत्ति, कांग्रेस ने किया खंडन

August 15, 2026 at 6:54 PM IST
'दिमागी नक्सल' पर कांग्रेस का पलटवार

पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार, जयराम रमेश बोले- 'यह घबराहट का संकेत है'

August 15, 2026 at 6:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.