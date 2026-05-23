PM मोदी ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। बैठक में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शांति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने कहा कि सभी संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मार्को रुबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया. दोनों देशों के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, निवेश और इंडो-पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई. पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा सप्लाई पर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई. रुबियो भारत दौरे के दौरान जयपुर, आगरा और QUAD बैठक में भी शामिल होंगे.