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मोदी-पेजेशकियान की मुलाकात के पीछे क्या है बड़ा संदेश? होर्मुज से भारत के हितों तक पूरा कनेक्शन

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PM MODI MEETS IRAN PRESIDENT MASOUD PEZESHKIAN IN BISHKEK (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 9:04 PM IST

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किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित SCO समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की है. पश्चिम एशिया और खासतौर पर होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच इस मुलाकात को कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत पश्चिम एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की सभी कोशिशों का पुरजोर समर्थन करता है. इसके साथ ही, भारत का मुख्य फोकस ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने पर है. पीएम ने कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार का दायरा और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहता है.

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित SCO समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की है. पश्चिम एशिया और खासतौर पर होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच इस मुलाकात को कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत पश्चिम एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की सभी कोशिशों का पुरजोर समर्थन करता है. इसके साथ ही, भारत का मुख्य फोकस ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने पर है. पीएम ने कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार का दायरा और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहता है.

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