असम में आज उस वक्त एक और इतिहास रचा गया, जब पीएम मोदी ने एयरफोर्स के बाहुबली विमान C-130J से डिब्रूगढ़ के मोरान बाइपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया. पूर्वोत्तर में यह अपनी तरह की पहली लैंडिंग है. पीएम मोदी ने चाबुवा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी और वह मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे. 100 करोड़ की लागत से बने ईएलएफ मोरान बाईपास पर 4.2 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसका पीएम ने उद्घाटन किया. इसे आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है.

पीएम मोदी ने इस अवसर पर विमानों के हवाई करतब भी देखे. सबसे पहले सुखोई-30 MKI और उसके बाद राफेल विमान ने उड़ान भरी. इसके बाद वर्कहॉर्स एएन-32 ने भी करतब दिखाया. बीस मिनट से अधिक समय तक तक चले कार्यक्रम में वायुसेना के विमानों ने सटीक उड़ान भरी. उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे. यहां से पीएम मोदी ने दुश्मनों को संदेश दिया.

एक दिन के असम दौरे पर गए पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया. 3,030 करोड़ की लागत से बना 6-लेन का पुल गुवाहाटी को नॉर्थ